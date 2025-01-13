Селюк — о Хусанове в «Ман Сити»: «У него есть очень ценное качество»

Известный агент Дмитрий Селюк не уверен, что у узбекского защитника Абдукодира Хусанова получится сразу заиграть в «Манчестер Сити».

— Получится ли у Хусанова в «Сити»? У него есть очень ценное качество. Пахарь! Много работает, правильный менталитет, спортивный. Боец. Хорош в единоборствах, обладает высокой скоростью. Но мы же говорим об АПЛ, о действующем чемпионе. Гвардиола предъявляет определенные требования к центральным защитникам. Они у него поднимаются очень высоко, должны отдавать точные передачи, начинать атаки. Вот тут у узбекского игрока могут возникнуть проблемы.

Дай бог, чтобы у него получилось! Хороший защитник, качественный. Очень работоспособный! Профи. Привык к серьезной работе. Но мне пока не особо верится, что с ходу заиграет у Гвардиолы. Прежде всего из-за стиля игры защитников «горожан», о которых сказал выше. Качество передач. Определенные решения. Сможет ли Абдукодир быстро перестроиться? Посмотрим.

Ведь, допустим, за Грилиша «Сити» заплатил аж 110 миллионов. А теперь мы слышим, что Гвардиола им не особо доволен. Так что тут такая сложная история...