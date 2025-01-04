Селюк: «Никогда не говори «никогда», может быть, Конате еще вернется в Россию»

Агент Дмитрий Селюк рассказал, что нападающий «Эр-Рияда» Мохамед Конате может вернуться в Россию.

«Перед тем, как поехать в Саудовскую Аравию, у него были предложения из Испании, Италии и Англии. Но мы осознанно выбрали Саудовскую Аравию. Он там играет среди великих футболистов мира, которые собраны в одном чемпионате. Ему это интересно, он доволен. И второе — зарплата. Ведущие клубы могут так платить, но приближающиеся к топам команды — вряд ли, это сложно. Там ведь еще надо заплатить налог.

Контракт у Мохамеда на два года. Он еще молодой. Когда истечет контракт, ему будет только 28. Никогда не говори «никогда», может быть, он еще вернется в Россию. У него же заканчивается контракт. Два года побудет в Саудовской Аравии. Жена у него все равно из России. Может быть, устанут там и вернутся в Москву», — цитирует «РБ Спорт» Селюка.

Летом 2024 года 27-летний африканец перешел в саудовскую команду из «Ахмата». Также он играл в России за «Тамбов» и «Химки».