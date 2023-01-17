Агент: «Адеола переходит в «Динамо» Минск, были предложения от кипрских клубов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы полузащитника Раймонда Адеолы, сообщил, что его клиент продолжит карьеру в минском «Динамо».

«Адеола переходит в минское «Динамо», это аренда до следующего декабря. У нас были предложения от кипрских клубов, но «Динамо» Минск в этом году ставит задачу стать чемпионом. Плюс они, скорее всего, будут играть в еврокубках. Вернется ли Раймонд в «Родину»? Посмотрим, возможно, к моменту, когда нужно будет возвращаться, его кто-то купит», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний нигериец провел за «Родину» 9 матчей и не отличился результативными действиями.