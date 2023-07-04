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Трансферы

Сегодня, 15:43

Дольберг может перейти из «Ниццы» в «Андерлехт»

Мария Гусева
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Нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг близок к переходу в «Андерлехт», сообщает RMC Sport.

По информации источника, сумма трансфера 25-летнего датчанина составит 5 миллионов евро.

Дольберг перешел в «Ниццу» в 2019 году. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

Первую половину сезона-2022/23 форвард провел в «Севилье», во второй половине выступал за «Хоффенхайм». Всего в прошедшем сезоне Дольберг провел 22 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Каспер Дольберг
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ФК Андерлехт
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