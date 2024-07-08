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Сегодня, 20:04

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе защитника «Штутгарта» Антона

Руслан Минаев
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Защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон перешел в дортмундскую «Боруссию», сообщает пресс-служба черно-желтых.

Контракт с 27-летним немцем рассчитан на 4 года — до лета 2028-го. Игрок будет выступать под 3-м номером. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 22,5 миллиона евро.

Антон попал в состав сборной Германии на Евро-2024. На чемпионате Европы он провел матчи с Данией (2:0) и Испанией (1:2).

За «Штутгарт» Антон провел в прошлом сезоне 37 матчей, забил 1 мяч и сделал 4 голевых паса.

Вальдемар Антон
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Штутгарт
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