Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе защитника «Штутгарта» Антона

Защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон перешел в дортмундскую «Боруссию», сообщает пресс-служба черно-желтых.

Контракт с 27-летним немцем рассчитан на 4 года — до лета 2028-го. Игрок будет выступать под 3-м номером. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 22,5 миллиона евро.

Антон попал в состав сборной Германии на Евро-2024. На чемпионате Европы он провел матчи с Данией (2:0) и Испанией (1:2).

За «Штутгарт» Антон провел в прошлом сезоне 37 матчей, забил 1 мяч и сделал 4 голевых паса.