Дракслер продолжит карьеру в катарском «Аль-Ахли»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер перейдет в «Аль-Ахли» из Катара, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что 29-летний немец отказался от варианта с переходом в Катар, но он изменил свое решение в последние дни.

Сумма сделки составит около 20 миллионов евро. Дракслер подпишет контракт до 2025 года.

Полузащитник играет за «ПСЖ» с 2017 года. С того момента он провел за парижан 198 матчей, забил 26 мячей и сделал 41 результативную передачу. В текущем сезоне Дракслер ни разу не выходил на поле.