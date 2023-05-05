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Трансферы

Сегодня, 06:23

Два клуба АПЛ интересуются Мане

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Баварии» Садио Мане летом покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 31-летнего сенегальца претендуют два клуба из чемпионата Англии. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован Маурисио Почеттино, который может возглавить «Челси».

Отмечалось, что игроки «Баварии» недовольны поведением Мане и его игровыми качествами.

Мане выступает за «Баварию» с лета 2022 года. Он провел 35 матчей во всех турнирах в этом сезоне, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Садио Мане
ФК Бавария
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