Два клуба АПЛ интересуются Мане

Форвард «Баварии» Садио Мане летом покинет клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 31-летнего сенегальца претендуют два клуба из чемпионата Англии. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован Маурисио Почеттино, который может возглавить «Челси».

Отмечалось, что игроки «Баварии» недовольны поведением Мане и его игровыми качествами.

Мане выступает за «Баварию» с лета 2022 года. Он провел 35 матчей во всех турнирах в этом сезоне, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года.