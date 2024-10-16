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Два российских клуба посчитали завышенными запросы «Пари НН» по трансферам легионеров

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Два российских клуба посчитали завышенными запросы «Пари НН» по трансферам своих футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Legalbet.

По данным источника, летом «Рубин» интересовался нападающим нижегородцев Хуаном Боселли, а «Родина» — защитником Матео Стаматовым. Оба клуба посчитали, что «Пари НН» установил слишком высокие суммы за игроков. Как утверждает издание, нижегородцы требовали за Боселли 1 миллион евро.

Боселли выступает за «Пари НН» с сентября 2023 года, форвард забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за команду. У Стаматова, который играет за команду с июля 2023 года, 3 голевых паса в 39 играх.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость обоих футболистов в 700 тысяч евро.

Источник: Legalbet

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