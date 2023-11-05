Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

5 ноября, 23:55

Джеррард анонсировал трансферы в «Аль-Иттифак» зимой: «Мы собираемся прочесать Европу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард высказался о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Заверяю наших болельщиков, что мы собираемся прочесать Европу в поисках вариантов усиления. Но нам также, что более важно, нужно прочесать местный футбол, чтобы улучшить состав и сделать его более конкурентоспособным», — приводит слова Джеррарда Goal.

43-летний англичанин летом возглавил «Аль-Иттифак». После его прихода саудовский клуб подписал Джордана Хендерсона (экс-«Ливерпуль»), Джорджиньо Вейналдума («ПСЖ»), Демарая Грэя («Эвертон») и Муссу Дембеле («Лион»).

После 12 туров «Аль-Иттифак» с 21 очком занимает седьмое место в чемпионате Саудовской Аравии.

Стивен Джеррард
Футбол
ФК Аль-Иттифак
2
Обсудить
Читайте также
«Хочется уже землицы русской в руку взять...» Наш богатырь Сергей Павлович: бой за титул UFC, Нганну, болтун Аспиналл
«Сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы». Греческий теннисист похвалил советское воспитание
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Наср» хочет подписать Варана