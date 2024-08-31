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Сегодня, 06:14

Джовани Ло Чельсо перешел из «Тоттенхэма» в «Бетис»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо продолжит карьеру в Испании, где будет выступать за «Бетис». Испанский клуб заключил с 28-летним аргентинцем контракт до 2028 года.

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

Ранее Ло Чельсо уже играл за «Бетис» в сезоне-2018/19 на правах аренды из «ПСЖ». Затем клуб выкупил права на игрока за 22 миллиона евро, а спустя несколько недель продал его «Тоттенхэму».

В сезоне-2023/24 Ло Чельсо сыграл 24 матча вл всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Бетис
ФК Тоттенхэм Хотспур
Джовани Ло Чельсо
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