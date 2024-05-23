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Сегодня, 19:33

Орещук объяснил, может ли состояться потенциальный переход Сафонова в «ПСЖ»

Руслан Минаев
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

«По факту мы можем продать футболиста в несколько зарубежных клубов. Англия не купит, Германия не купит, так как этим странам кулуарно запрещено торговать с Россией. Остается Италия, где купить игрока могут несколько клубов, и Франция, с который мы торгуем нормально. Может быть, Испания, но опять же, 20 миллионов для Испании — это «Реал», «Барселона», — цитирует Орещука «Спорт день за днем».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» изучает возможность приобретения 25-летнего Сафонова. При этом парижане пока не сделали официального предложения о трансфере.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.

Источник: Спорт день за днем
Матвей Сафонов
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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