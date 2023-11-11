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11 ноября, 23:51

Экс-форвард «Ноттингем Форест» Айю стал одноклубником Кузяева в «Гавре»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андре Айю.
Фото ФК «Гавр»
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«Гавр» объявил о подписании контракта с форвардом Андре Айю.

О сроках соглашения не сообщается. Игрок будет играть за «Гавр» под 28-м номером.

33-летний ганец находился в статусе свободного агента после окончания контракта с «Ноттингем Форест» летом этого года.

До этого он играл за «Марсель», «Лорьян», «Суонси», «Вест Хэм», «Фенербаче» и «Аль-Садд». Кроме того, в активе Айю 24 гола в 114 матчах за сборную Ганы.

С лета этого года за «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев.

Андре Айю
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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