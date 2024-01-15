Экс-форвард «Рубина» Уридия стал игроком «Черноморца»

Новороссийский «Черноморец» объявил о подписании контракта с бывшим нападающим «Рубина» Мераби Уридией.

Последним клубом 30-летнего форварда был «Рубин», который он покинул в октябре прошлого года. В текущем сезоне он успел провести за казанцев 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее Уридия играл за «Нефтехимик», «Торпедо», нижегородскую «Волгу» и грузинскую «Шукуру». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

«Черноморец» после 20 туров с 18 очками занимает последнее место в Мелбет-Первой лиге.