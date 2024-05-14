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Сегодня, 09:25

Экс-футболист «Баварии» раскритиковал трансфер Кейна в мюнхенский клуб

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Экс-полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн подверг сомнению правильность подписания в мюнхенский клуб форварда сборной Англии Гарри Кейна.

«Сколько трофеев они выиграли? В прошлом сезоне без Кейна «Бавария» забила больше голов, чем сейчас. У него очень высокая зарплата, и он стоил более € 100 млн. Если бы впереди играл Тель, обязательно ли их положение было бы хуже?

Против «Арсенала» «Бавария» сыграла хорошо — Кейн был малозаметен. В матче с «Реалом» было то же самое. А потом он ушел после 80-й минуты, потому что у него болела спина. Честно говоря, я не понимаю этого. Я не видел, чтобы игрок уходил с поля в таком важном матче — в 10 минутах от финала Лиги чемпионов — из-за того, что у него болит спина. Я этого абсолютно не понимаю.

В любом случае я бы задался вопросом: было бы для клуба лучше иметь 100 миллионов на счете, а ему — снова оказаться в Англии», — приводит слова Хаманна Sky Sport.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе прошлого года за 95 миллионов евро. В нынешнем сезоне 30-летний англичанин принял участие в 44 матчах мюнхенцев во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 12 результативных передач. Действующий контракт форварда с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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