Экс-хавбек «Ростова» Фольмер перешел в «Балтику»

Сегодня, 16:50
Бывший полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер подписал контракт с «Балтикой», сообщает пресс-служба калининградского клуба.
Соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2022/23.
Он является воспитанником «Спартака» и дебютировал за молодежную команду красно-белых в апреле 2018 года.
Последние полгода он провел в аренде в «Ахмате». За грозненский клуб он сыграл 7 матчей, забил один год и отдал одну результативную передачу.
«Балтика» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 41 очко за 20 матчей.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования