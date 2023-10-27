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27 октября, 12:53

Экс-игрок «Реала» считает, что мадридцы должны подписать Мбаппе, а не Холанна: «У норвежца никогда не будет имиджа и влияния француза»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович сравнил форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Холанн — футбольный феномен, бомбардир, но он норвежец, у него никогда не будет имиджа и влияния француза. Конечно, если бы мне пришлось выбирать одного из них, я бы потратил деньги на Мбаппе. Он настоящая звезда. Кроме того, ему сопутствует окружающий его маркетинг. Об этом тоже нужно думать», — цитирует Миятовича AS.

В текущем сезоне Холанн провел 14 матчей за «Манчестер Сити», забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи. В активе Мбаппе 10 забитых мячей и 1 ассист в 11 матчах за «ПСЖ».

Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Предраг Миятович
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