Экс-игрок «Зенита» Краневиттер перешел в «Ривер Плейт»

Полузащитник «Монтеррея» Матисас Краневиттер подписал контракт с «Ривер Плейтом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним аргентинцем рассчитано до декабря 2025 года. Хавбек с лета 2017 по январь 2020 года выступал за «Зенит».

В минувшем сезоне Краневиттер провел 19 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.