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Сегодня, 10:45

Экс-капитан «Атлетика» Муньяин перешел в аргентинский «Сан-Лоренсо»

Владислав Маслов
Корреспондент
Икер Муньяин (слева) на своей презентации в клубе.
Фото Официальный сайт ФК «Сан-Лоренсо»
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Экс-капитан «Атлетика» Бильбао Икер Муньяин стал игроком аргентинского «Сан-Лоренсо».

31-летний форвард присоединился к клубу в качестве свободного агента и подписал контракт сроком до декабря 2025 года.

Ранее испанец обещал болельщикам «Атлетика», что не перейдет в любой другой испанский клуб. Муньяин является воспитанником команды из Страны Басков и вторым в истории по количеству проведенных за нее матчей (560).

Также на счету игрока 2 матча за сборную Испании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 5 миллионов евро.

Источник: Официальный сайт ФК «Атлетик»
Икер Муниаин
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Сан-Лоренсо

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