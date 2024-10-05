Экс-нападающий «Реала» и «ПСЖ» Хесе продолжит карьеру в Малайзии

Бывший нападающий «Реала» и «ПСЖ» Хесе Родригес готов к переходу в «Джохор Дарул Такзим». По информации Marca, клуб из Малайзии сделал предложение 31-летнему испанцу, который без колебаний принял его, так как с января находится без команды.

Это будет десятая команда Хесе после «Реала», «ПСЖ», «Лас-Пальмаса», «Стоук Сити», «Бетиса», «Спортинга», «Анкарагюджю», «Сампдории» и «Коритибы».

По информации источника, «Джохор Дарул» хотел подписать игрока с мировым именем. Клуб предпринял попытку договориться Радамелем Фалькао, но колумбиец выбрал «Мильонариос».