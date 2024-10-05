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Сегодня, 06:07

Экс-нападающий «Реала» и «ПСЖ» Хесе продолжит карьеру в Малайзии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Реала» и «ПСЖ» Хесе Родригес готов к переходу в «Джохор Дарул Такзим». По информации Marca, клуб из Малайзии сделал предложение 31-летнему испанцу, который без колебаний принял его, так как с января находится без команды.

Это будет десятая команда Хесе после «Реала», «ПСЖ», «Лас-Пальмаса», «Стоук Сити», «Бетиса», «Спортинга», «Анкарагюджю», «Сампдории» и «Коритибы».

По информации источника, «Джохор Дарул» хотел подписать игрока с мировым именем. Клуб предпринял попытку договориться Радамелем Фалькао, но колумбиец выбрал «Мильонариос».

Хесе Родригес
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал

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