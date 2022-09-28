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Трансферы

28 сентября, 14:54

Экс-игрок «Реала» — о несостоявшемся переходе Мбаппе: «В его возрасте нужно думать не о деньгах, а о победе в ЛЧ»

Мария Гусева

Экс-полузащитник «Реала» и сборной Испании Рубен де ла Ред поделился мнением о несостоявшемся переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Было столько слов, но в итоге он не перешел. Сказать «нет» «Реалу» — сказать «нет» лучшему клубу в мире. В любом случае решение всегда за футболистами. В его возрасте нужно думать не о деньгах, а о том, что необходимо выиграть Лигу чемпионов. Денег у него и так много», — приводит слова де ла Реда Metaratings.ru.

Прошедшим летом 23-летний француз мог переехать в Мадрид, но продлил контракт с парижским клубом.

В нынешнем сезоне нападающий забил 10 мячей в 9 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-reala-de-la-red-v-vozraste-mbappe-nuzhno-dumat-ne-o-dengakh-a-o-pobede-v-lige-chempionov-1370709/
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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