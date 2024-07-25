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Сегодня, 16:08

Экс-тренер Анжи Петрович назвал переход Сафонова в «ПСЖ» отличной рекламой российского футбола

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Экс-тренер «Анжи» Желько Петрович назвал переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» отличной рекламой для российского футбола.

«Лучшее, что может случиться с российским футболом в текущий момент, — это трансферы футболистов в большие клубы. Это отличная реклама для РПЛ. Все видят, что страну исключили из соревнований, но все уважают клубы, готовые пойти на риск и пригласить россиян. Верю ли я, что Сафонов станет в Париже основным вратарем? Мы можем верить во все что угодно, но все в руках самого Матвея. Если он лучше, то станет первым номером и будет играть. Но в ПСЖ сделать это будет не так просто, Доннарумма силен», — цитирует Петровича «РБ Спорт».

Французский клуб объявил о подписании Сафонова 14 июня за 20 миллионов евро. Transfermarkt оценивает российского голкипера именно в такую сумму.

Источник: РБ Спорт
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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