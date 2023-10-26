Экс-защитник «Арсенала» Папастатопулос подпишет контракт с «Бетисом»

Бывший защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос станет игроком «Бетиса», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 35-летний грек, находящийся в статусе свободного агента, 26 октября должен завершить медицинское обследование перед подписанием контракта, который будет рассчитан до конца сезона-2023/24.

Последним клубом Папастотопулоса был «Олимпиакос», который защитник покинул летом. До этого он выступал за лондонский «Арсенал», дортмундскую «Боруссию», «Вердер», «Дженоа», «Милан» и АЕК.