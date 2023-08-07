Экс-защитник «Барселоны» Тодибо может заменить Магуайра в «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 09:47
«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Ниццы» Жан-Клером Тодибо, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, манкунианцы интересовались условиями потенциального трансфера, но пока не делал официальное предложение. «МЮ» готов перейти к переговорам, если команду покинет Харри Магуайр.
Тодибо выступает за «Ниццу» с 2021 года. В прошедшем сезоне 23-летний француз провел 46 матчей за команду, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 30 миллионов евро.
Ранее Тодибо играл за «Барселону», «Бенфику», «Шальке» и «Тулузу».