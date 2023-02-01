Экс-защитник «Факела» Дашаев перешел в «Волгу»

Бывший защитник «Факела» Аслан Дашаев подписал контракт с «Волгой», сообщает пресс-служба клуба из Ульяновска.

31 января Дашаев и клуб из Воронежа расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне 33-летний защитник провел 8 матчей в составе воронежской команды и забил 2 гола.

«Волга» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 15 очков за 20 матчей.