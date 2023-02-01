Экс-защитник «Факела» Дашаев перешел в «Волгу»

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Бывший защитник «Факела» Аслан Дашаев подписал контракт с «Волгой», сообщает пресс-служба клуба из Ульяновска.
31 января Дашаев и клуб из Воронежа расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
В текущем сезоне 33-летний защитник провел 8 матчей в составе воронежской команды и забил 2 гола.
«Волга» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 15 очков за 20 матчей.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования