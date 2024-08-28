Экс-защитник «Спартака» Жиго может продолжить карьеру в Германии или Италии

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Агент защитника «Марселя» Самюэля Жиго, Мохаммед Беншенафи, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.
«Мы обсуждаем возможность трансфера с несколькими клубами. Страны? Германия, Италия, Франция», — сказал Беншенафи.
Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Лацио» и «Марсель» достигли соглашения о переходе Жиго, однако итальянцам еще потребуется договориться со стороной француза.
Француз выступал за «Спартак» с июля 2018 по январь 2022 года, после чего подписал контракт с «Марселем».
В прошлом сезоне 30-летний Жиго сыграл 21 матч в чемпионате Франции, в которых забил 3 мяча. Контракт защитника с «Марселем» рассчитан до лета 2025 года.