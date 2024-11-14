Ляпорт: «Такие клубы, как «Реал», игнорировать нельзя»

Защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт прокомментировал информацию об интересе к своей персоне со стороны «Реала».

«Мне нравится это видеть. Приятно. Я бы, конечно, ответил на звонок «Реала», такие клубы игнорировать нельзя. Однако я не так хорошо информирован об этой ситуации», — цитирует El Larguero Ляпорта.

На прошлой неделе появилась информация, что в мадридском клубе рассматривают 30-летнего испанца в качестве замены защитнику Эдеру Милитао, который выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок.

Ляпорт в этом сезоне забил 3 гола в 15 матчах за «Аль-Наср». Его соглашение с клубом истекает летом 2026 года.