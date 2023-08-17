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Сегодня, 05:24

Эндо за 18 миллионов евро перейдет в «Ливерпуль»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ливерпуль» договорился со «Штутгартом» о трансфере полузащитника Ватару Эндо, утверждает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в четверг у 30-летнего японца назначен медицинский осмотр. За переход игрока немецкий клуб получит 18 миллионов евро. Личные условия контракта были согласованы после того, как японский хавбек попросил «Штутгарт» отпустить его, чтобы исполнить мечту.

В прошлом сезоне Эндо сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.

Харри Кейн, Неймар и&nbsp;Деклан Райс. Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Штутгарт
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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