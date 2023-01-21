«Эвертон» арендует Данджуму у «Вильярреала»

Форвард «Вильярреала» Арно Данджума близок к переходу в другой клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 25-летнего голландца претендует «Эвертон». Игрок уже прошел медобследование, в ближайшее время будет подписано арендное соглашение без возможности выкупа.

В текущем сезоне Данджума провел 17 матчей, в которых забил 6 голов.