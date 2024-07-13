«Эвертон» начал переговоры по трансферу полузащитника «Наполи» Линдстрема

«Эвертон» хочет подписать полузащитника «Наполи» Йеспера Линдстрема, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб уже начал переговоры по трансферу 24-летнего датчанина и считает его своей главной целью этим летом. Неаполитанцы готовы расстаться с футболистом, но за достойную цену.

Линдстрем выступает за «Наполи» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек провел 29 матчей за команду и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.