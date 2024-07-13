Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Трансферы. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:48

«Эвертон» начал переговоры по трансферу полузащитника «Наполи» Линдстрема

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Эвертон» хочет подписать полузащитника «Наполи» Йеспера Линдстрема, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб уже начал переговоры по трансферу 24-летнего датчанина и считает его своей главной целью этим летом. Неаполитанцы готовы расстаться с футболистом, но за достойную цену.

Линдстрем выступает за «Наполи» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек провел 29 матчей за команду и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Футбол
ФК Наполи
ФК Эвертон
0
Читайте также
Биография Екатерины Варнавы: от КВН до секс-символа российского ТВ
День рыбака отметят в России 14 июля
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Соболев ужасен, основа Станковича без ударов и атак, Личка может бросить вызов «Зениту». Что произошло в матче «Динамо» - «Спартак»
В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу
Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

«Ювентус» рассчитывает подписать защитника «Ниццы» Тодибо

«Севилья» арендует полузащитника «Арсенала» Самби-Локонгу с правом выкупа