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Сегодня, 12:15

Бушманов: «Если Джикию устраивают условия, почему бы ему не попробовать в Турции?»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на информацию, что экс-защитник красно-белых Георгий Джикия может продолжить карьеру в турецкой суперлиге.

«Турецкий чемпионат не такой слабый, там играет много футболистов достаточно хорошего уровня. Если Георгия устраивают предложенные условия, то почему бы не попробовать свои силы в зарубежном чемпионате? Я не знаю, что было бы лучше для Георгия, это он должен сам решить. И плюс, конечно, какие у него есть варианты», — приводит слова Бушманова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Джикия был предложен нескольким клубам турецкой суперлиги, включая «Трабзонспор», «Бешикташ». Летом 2024 года защитник стал свободным агентом после истечения контракта со «Спартаком».

Источник: Metaratings.ru
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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