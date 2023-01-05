Бушманов: «Спартаку» нужен такой игрок, как Тавареш»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов высказался о возможном переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в московский клуб.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию португальского защитника.

«Спартаку» больше нужен левый защитник, а не правый. Но на эту позицию нужен такой игрок, как Тавареш. В большей степени необходим центральный защитник, а не фланговый. Конкуренция с Денисовым? Она помогает всем футболистам. В свое время Жирков в ЦСКА вытеснил иностранца, и тогда Юрий стал основным левым защитником армейцев», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тавареш не провел ни одного матча за основной состав «Бенфики». Защитник выступает за вторую команду. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.