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Трансферы

Сегодня, 19:58

Бушманов: «Спартаку» нужен такой игрок, как Тавареш»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов высказался о возможном переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в московский клуб.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию португальского защитника.

«Спартаку» больше нужен левый защитник, а не правый. Но на эту позицию нужен такой игрок, как Тавареш. В большей степени необходим центральный защитник, а не фланговый. Конкуренция с Денисовым? Она помогает всем футболистам. В свое время Жирков в ЦСКА вытеснил иностранца, и тогда Юрий стал основным левым защитником армейцев», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тавареш не провел ни одного матча за основной состав «Бенфики». Защитник выступает за вторую команду. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-na-pozitsiyu-pravogo-zashhitnika-nuzhen-takoj-igrok-kak-tavaresh/
Евгений Бушманов
ФК Бенфика
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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