Евгений Шляков подписал контракт с «Торпедо»

Защитник Евгений Шляков подписал контракт с «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба.

Ранее Шляков покинул «Факел», расторгнув трудовой договор с клубом по обоюдному согласию.

Россиянин является воспитанником брянского «Динамо». До «Факела» он выступал за «Днепр», «Волгарь» и «КАМАЗ», «СКА-Хабаровск» и «УТА».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков за 17 матчей.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел 11 матчей за воронежскую команду и отличился двумя результативными передачами. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 400 тысяч евро.