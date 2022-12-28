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Сегодня, 16:37

Евгений Шляков подписал контракт с «Торпедо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник Евгений Шляков подписал контракт с «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба.

Ранее Шляков покинул «Факел», расторгнув трудовой договор с клубом по обоюдному согласию.

Россиянин является воспитанником брянского «Динамо». До «Факела» он выступал за «Днепр», «Волгарь» и «КАМАЗ», «СКА-Хабаровск» и «УТА».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков за 17 матчей.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел 11 матчей за воронежскую команду и отличился двумя результативными передачами. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 400 тысяч евро.

Источник: https://torpedo.ru/news/44730/
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