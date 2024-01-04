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Сегодня, 03:32

Фабрицио Романо подтвердил переход Нино в «Зенит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter сообщил, что «Зенит» близок к завершению сделки по подписанию защитника «Флуминенсе» Нино.

По информации источника, сумма трансфера составит 5 миллионов евро. Бразилец был близок к переходу в «Ноттингем Форест» в декабре, но выбрал вариант с чемпионатом России.

26-летний Нино играет за «Флуминенсе» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Нино. «Зенит» везет еще одного бразильца. Нино — топ-покупка, но есть несколько нюансов

Футбол
ФК Зенит
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