«Факел» подписал контракт с Ломовицким

«Факел» подписал соглашение с казанским «Рубином» об аренде до конца сезона 27-летнего полузащитника Александра Ломовицкого, информирует клубная пресс-служба.

Воспитанник «Спартака» на протяжении шести сезонов играл за молодежную, дублирующую и основную команды красно-белых. Также он выступал за тульский «Арсенал» и «Химки». Последние годы провел в «Рубине». В рамках РПЛ он принял участие в 122 матчах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами.

В текущем сезоне Ломовицкий сыграл в трех матчах за «Рубин» во всех турнирах.