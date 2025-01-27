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Сегодня, 18:41

«Факел» подписал контракт с Ломовицким

Камила Абдурахманова
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«Факел» подписал соглашение с казанским «Рубином» об аренде до конца сезона 27-летнего полузащитника Александра Ломовицкого, информирует клубная пресс-служба.

Воспитанник «Спартака» на протяжении шести сезонов играл за молодежную, дублирующую и основную команды красно-белых. Также он выступал за тульский «Арсенал» и «Химки». Последние годы провел в «Рубине». В рамках РПЛ он принял участие в 122 матчах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами.

В текущем сезоне Ломовицкий сыграл в трех матчах за «Рубин» во всех турнирах.

Источник: Telegram-канал «Факела»
Александр Ломовицкий
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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