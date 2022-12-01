«Факел» расторг контракт с 27-летним полузащитником Дмитриевым

«Факел» объявил о расторжении контракта с полузащитником Олегом Дмитриевым.

Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

27-летний хавбек в этом сезоне провел за воронежцев 21 матч и отдал 1 результативную передачу.

Его контракт с «Факелом» действовал до лета 2023 года.