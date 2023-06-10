Фарке может возглавить «Лидс»

Немецкий тренер Даниэль Фарке может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, 46-летний немец может возглавить «Лидс». Также в специалисте заинтересован «Селтик».

Фарке возглавлял менхенгладбахскую «Боруссию» с лета прошлого года, а 2 июня покинул команду. Под руководством 46-летнего специалиста клуб занял 10-е место в бундеслиге.

До подписания контракта с немецким клубом Фарке несколько месяцев тренировал «Краснодар», но не успел провести ни одного матча с российской командой.