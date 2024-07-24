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Сегодня, 03:04

Источник: Чалов сомневается по поводу перехода в ПАОК

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов на данный момент не принял окончательного решения по переходу в ПАОК.

По информации греческого издания Gazzetta, 26-летний россиянин попросил время на размышления по поводу продолжения карьеры в Греции. В связи с этим ПАОК иницировал переговоры с «Гентом» по форварду Тарику Тиссудали.

Ранее греческий журналист в интервью «СЭ» подтвердил интрес ПАОКа к Чалову.

Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2021/22 он отправлялся в полугодичную аренду в «Базель». В 16 матчах за швейцарскую команду россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 11 миллионов евро.

Федор Чалов. Чалов едет в ПАОК, Дркушич — в «Севилью», Де Брейне уйдет из «Ман Сити»?
Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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