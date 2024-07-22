«Фенербахче» договорился о трансфере нападающего «Севильи» Эн-Несири

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири продолжит карьеру в «Фенербахче», утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, турецкий клуб согласовал трансфер 27-летнего марокканца за 20 миллионов евро. Футболист подпишет контракт до конца июня 2028 года и будет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

Форвард пройдет медицинское обследование и завершит переход в ближайшие два дня.

Эн-Несири выступает за «Севилью» с января 2020 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 20 голов и сделал 3 результативные передачи в 41 матче за команду во всех турнирах.