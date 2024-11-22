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«Фенербахче» отказался продать Эн-Несири в «Аль-Наср» за 30 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аль-Наср» предложил «Фенербахче» 30 миллионов евро, не считая бонусов, за нападающего Юссефа Эн-Несири, сообщил в соцсети X журналист Ягыз Сабунджоглу.

Турецкий клуб отклонил предложение по 27-летнему марокканцу, потому что довольны его игрой и будет сложно найти ему замену в середине сезона.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость марокканского нападающего в 22 миллиона евро.

В этом сезоне Эн-Несири сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Фенербахче

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