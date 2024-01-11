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Сегодня, 02:23

«Фенербахче» включился в борьбу за Крунича

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Милана» Раде Крунич может продолжить карьеру в Турции.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стамбульский клуб после договоренности с Леонардо Бонуччи близок к следующему подписанию, которым станет полузащитник «россонери». Сумма сделки составит 4,5 миллиона евро, включая бонусы.

Ранее издание Calciomercato сообщало, что московский клуб намерен подписать 30-летнего игрока и готов сделать предложение о его переезде в Россию в текущее трансферное окно. Однако Metaratings.ru опроверг эту информацию.

В текущем сезоне босниец провел за «Милан» 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Милан
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