«Фейеноорд» проявляет интерес к Антону Миранчуку

Как стало известно «СЭ», нидерландский «Фейеноорд» проявляет интерес к российскому полузащитнику Антону Миранчуку.

Ранее «СЭ» сообщал, что возможность подписания россиянина рассматривает другой голландский гранд — амстердамский «Аякс», который не видит проблемы в гражданстве футболиста.

Контракт 28-летнего Миранчука с «Локомотивом» завершился летом. Стороны не смогли договориться о продлении, и футболист до сих пор находится в статусе свободного агента.

Миранчук — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2023/24 полузащитник забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах.