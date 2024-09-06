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Сегодня, 13:37

«Фейеноорд» проявляет интерес к Антону Миранчуку

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», нидерландский «Фейеноорд» проявляет интерес к российскому полузащитнику Антону Миранчуку.

Ранее «СЭ» сообщал, что возможность подписания россиянина рассматривает другой голландский гранд — амстердамский «Аякс», который не видит проблемы в гражданстве футболиста.

Контракт 28-летнего Миранчука с «Локомотивом» завершился летом. Стороны не смогли договориться о продлении, и футболист до сих пор находится в статусе свободного агента.

Миранчук — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2023/24 полузащитник забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Антон Миранчук
Футбол
ФК Фейеноорд
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