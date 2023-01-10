Тренер «Интер Майами»: «Трансфер Месси? Почему бы нет?»

Главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в американский клуб.

«Трансфер Месси? Почему бы нет? Я верю, что это может произойти. Игроки во всем мире считают МЛС сильной лигой. Любая сделка такого уровня — это сложный процесс, который требует времени. Если к нам приедет Месси, я буду счастлив, потому что мне нравится работать с лучшими футболистами и учиться у них», — приводит слова Невилла Daily Mail.

Ранее сообщалось, что 35-летний аргентинец может перейти в «Интер Майами» летом 2023 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.