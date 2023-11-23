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Сегодня, 20:41

Финансовое положение «Реала» позволяет подписать Мбаппе и Холанна следующим летом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» располагает ресурсами, чтобы летом следующего года подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, сообщает AS.

По информации источника, на балансе клуба есть 128 миллионов евро. Еще 265 миллионов предоставлены клубу в виде кредитов.

За последнее время мадридцы на 78 миллионов евро сократили расходы на зарплату игроков первой команды. Сообщается, что следующее лето станет наиболее благоприятным моментом за последние сезоны для приглашения звездных игроков.

После 13 туров «Реал» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской ла лиги, отставая от лидирующей «Жироны» на два очка.

Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Реал
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