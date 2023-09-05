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Сегодня, 20:00

«Фиорентина» двумя словами попрощалась с Кокориным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Итальянская «Фиорентина» кратко попрощалась с российским нападающим Александром Кокориным, который сегодня покинул команду и перешел в кипрский «Арис».

«Удачи, Коко», — написала пресс-служба фиалок в социальных сетях.

Контракт россиянина с «Фиорентиной» рассчитан до конца сезона-2023/24, после чего «Арис» сможет заключить новое соглашение с футболистом.

Кокорин выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. 32-летний россиянин провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Сезон-2023/24 Кокорин начал в расположении «Фиорентины». Он провел за команду 3 минуты в матче квалификации Лиги конференций против «Рапида» (2:0).

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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