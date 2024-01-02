Флорентино Перес хочет подписать в «Реал» и Мбаппе, и Холанна

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«Реал» заинтересован в одновременном подписании форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, сообщает Le Parisien.
По информации источника, обоих игроков желает видеть в «Реале» президент мадридцев Флорентино Перес.
Ранее сообщалось, что «Реал» осуществит последнюю попытку подписать Мбаппе в январе. По информации Relevo, клуб установил 25-летнему французу крайний срок принятия решения — середина января. Если Мбаппе не подпишет контракт, «Реал» навсегда откажется от варианта с его трансфером.
После 18 туров «Реал» с 45 очками лидирует в испанской ла лиге, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.