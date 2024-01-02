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Сегодня, 18:27

Флорентино Перес хочет подписать в «Реал» и Мбаппе, и Холанна

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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«Реал» заинтересован в одновременном подписании форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, сообщает Le Parisien.

По информации источника, обоих игроков желает видеть в «Реале» президент мадридцев Флорентино Перес.

Ранее сообщалось, что «Реал» осуществит последнюю попытку подписать Мбаппе в январе. По информации Relevo, клуб установил 25-летнему французу крайний срок принятия решения — середина января. Если Мбаппе не подпишет контракт, «Реал» навсегда откажется от варианта с его трансфером.

После 18 туров «Реал» с 45 очками лидирует в испанской ла лиге, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.

Килиан Мбаппе
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Флорентино Перес
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