«Флуминенсе» объявил о возвращении Тиагу Силвы

«Флуминенсе» объявил о переходе защитника Тиагу Силвы. 39-летний бразилец подписал контракт на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Силва выступал за «Флуминенсе» с 2006 по 2009 год, куда он перешел из московского «Динамо».

В составе клуба из Рио-де-Жанейро защитник становился обладателем Кубка Бразилии в 2007 году.

Ранее Силва в течение четырех сезонов выступал в «Челси». За «синих» он провел в общей сложности 152 матча, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.