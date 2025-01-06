FootMercato: «Реал» намерен купить защитника сборной Узбекистана Хусанова

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения защитника «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, сообщает портал FootMercato.

Ранее генеральный директор французского клуба Пьер Дресси заявил, что игрок точно покинет «Ланс» в одно из ближайших трансферных окон. Руководство клуба надеется, что за время переговоров цена на Хусанова вырастет еще выше и за него удастся получить больше, чем предлагают сейчас.

По данным источника, в трансфере защитника помимо «королевского клуба» заинтересованы «Манчестер Сити», «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Наполи», «Байер» и «Ньюкасл».

Хусанов играет за «Ланс» с лета 2023 года, его контракт рассчитан до 2027 года. До этого он играл за белорусский «Энергетик-БГУ».

В текущем сезоне защитник провел 16 матчей за клуб во всех турнирах и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.