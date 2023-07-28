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Трансферы

Сегодня, 09:59

Форвард «Альмерии» Туре сегодня пройдет медосмотр в «Аталанте»

Руслан Минаев
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Нападающий «Альмерии» Эль-Балаль Туре близок к переходу в «Аталанту». По информации Relevo и Sky Sport Italia, сегодня, 28 июля форварда прилетит в Италию для прохождения медосмотра.

«Бергамаски» заплатят за 21-летнего малийца 27 миллионов евро и 3 миллиона в качестве бонусов. Отмечается, что потенциальный переход позволит «Манчестеру Юнайтед» подписать форварда «Аталанты» Расмуса Хойлунда.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» предложит «Альмерии» 40 миллионов евро за Туре.

Игрок перешел в «Альмерию» в сентябре 2022 года за 8 миллионов евро. В прошлом году он провел в ла лиге 21 матч, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

ФК Альмерия
ФК Аталанта
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