Форвард «Болоньи» Зиркзее перейдет в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» согласовал переход нападающего «Болоньи» и сборной Нидерландов Джошуа Зиркзее, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит чуть более 40 миллионов евро. Форвард подпишет контракт до лета 2029 года.

Зиркзее выступает за «Болонью» с 2022 года. В минувшем сезоне 23-летний нападающий провел 37 матчей за команду, забил 12 мячей и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

На Евро-2024 Зиркзее провел два матча за сборную Нидерландов, отыграв в общей сложности 4 минуты.