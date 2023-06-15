Форвард «Пари НН» Ларсен перешел в голландский «НЕК»

Форвард «Пари НН» Ларс Ольден Ларсен подписал контракт с голландским «НЕКом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним норвежцем рассчитано до лета 2027 года. Ларсен перешел в «Пари НН» в феврале 2022 года и успел сыграть в 5 матчах. В марте того же года форвард приостановил контракт с нижегородским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА.

Минувший сезон Ларсен провел в аренде у шведского «Хеккена». На его счету 8 голов и 6 результативных передач в 17 матчах.